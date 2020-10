De Bruyne-loos Manchester City veert recht na 1 op 6 en verslaat Arsenal in Engelse topper

Manchester City heeft na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Leicester City en het gelijkspel tegen promovendus Leeds opnieuw gewonnen in de Premier League. De Citizens versloegen Arsenal in een spannende topper met 1-0. Raheem Sterling scoorde het enige doelpunt van de partij.

Manchester City begon vurig aan de partij. Al in de eerste minuut was Riyad Mahrez dichtbij de openingstreffer, korte tijd later was ook Sergio Aguëro dichtbij de 1-0. Arsenal hapte naar adem, maar kwam gaandeweg beter in de wedstrijd. Toch was het Man City dat toesloeg halverwege de eerste helft: Foden zag zijn schot nog gered worden door Leno, maar de goed gevolgde Sterling zorgde in de rebound toch nog voor een goal: 1-0.

Arsenal reageerde als door een wesp gestoken: meteen na de aftrap haalde Saka uit. Zijn knal werd op fabelachtige wijze gered door Ederson. Aan de overzijde moest ook Leno een knappe redding uit de mouwen schudden op een schot van Foden. Saka probeerde het kort voor de rust nog eens, zonder succes: 1-0 was de stand halverwege.

De tweede helft bracht weinig echte kansen met zich mee aan beide kanten. Voor Manchester City bleef het uiteraard opletten tot het laatste fluitsignaal, maar Arsenal kon niet echt een vuist maken. Het bleef uiteindelijk 1-0. City komt zo met 7 punten op een voorlopig gedeelde 7de plaats, Arsenal is vijfde met 9 punten. Beide teams hebben 5 wedstrijden gespeeld en kunnen dus niet echt van een geslaagde seizoenstart spreken.