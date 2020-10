Manchester United herpakt zich na zware nederlaag tegen Tottenham en haalt uit bij Newcastle

Manchester United heeft twee weken de tijd gehad om te bezinnen na de zware nederlaag in eigen huis tegen Tottenham (1-6). Tegen Newcastle deelden The Red Devils de critici van antwoord: United ging met 1-4 winnen en klimt zo weer wat omhoog in het klassement.

United begon nochtans slecht aan de wedstrijd, want al na amper twee minuten stond het op achterstand in Newcastle. En dan nog door een eigen doelpunt: Luke Shaw was de ongelukkige. Manchester United liet zich echter niet ontmoedigen en werd daarvoor na 20 minuten beloond met een enig mooie gelijkmaker van Bruno Fernandes. Die werd afgekeurd voor buitenspel, maar toen Harry Maguire kort nadien opnieuw scoorde voor United, bleef de 1-1 wél op het bord staan.

Rashford trekt United over de streep

De bezoekers kwamen in het restant van de eerste helft niet meer tot scoren, maar drukten na de pauze wel het gaspedaal in. Bruno Fernandes leek de 1-2 op een schoteltje aangeboden te krijgen na een penaltyfout, maar de Portugees miste.

Foto: AP

United probeerde de code van Newcastle nadien lange tijd tevergeefs te kraken. In de 86ste minuut lukte het dan toch, met grote dank aan Marcus Rashford. Hij bediende eerst Fernandes, die zijn eerdere misser goedmaakte door de 1-2 te scoren. Rashford zette daarna nog Wan-Bissaka op weg naar de 1-3 en maakte het nadien zelf helemaal af door de 1-4 op het bord te zetten. Dat was ook de eindstand.

Manchester United is in de voorlopige tussenstand gedeeld twaalfde met zes punten uit vier wedstrijden.