Wederoptredende Kevin De Bruyne lijdt met Manchester City opnieuw puntenverlies na knappe tegengoal

Kevin De Bruyne heeft sneller dan verwacht weer zijn rentree op het veld gemaakt na de blessure die hij twee weken geleden opliep in de Nations League-match tegen Engeland. De Rode Duivel werd een halfuur voor tijd door Pep Guardiola van de bank gehaald om het verschil te maken tegen West Ham, maar het bleef bij 1-1. Voor City is het al het derde puntenverlies in vijf matchen.