Onvermijdelijke Jamie Vardy smeert Arsenal derde nederlaag in vier wedstrijden aan

Leicester City heeft op het nippertje gewonnen op het veld van Arsenal. De thuisploeg versierde de beste kansen in de wedstrijd, maar kon niet scoren. De partij leek lange tijd op een brilscore af te stevenen, tot de onvermijdelijke Jamie Vardy Leicester nog de zege schonk in het slot van de wedstrijd. Het werd 0-1 in het Emirates Stadium. Youri Tielemans speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers, Dennis Praet werd na een uur gewisseld.

Arsenal scoorde al na 5 minuten, maar zag de treffer van Lacazette afgekeurd worden voor buitenspel. Het bezoekende Leicester kreeg het nadien niet makkelijker. Bellerin en Lacazette zagen uitstekende mogelijkheden nadien afgeblokt worden, kort voor de rust mikte Saka de beste kans nipt naast het doel van Kasper Schmeichel.

Na de pauze bleven de beste kansen voor de Gunners. Bellerin kreeg halverwege de tweede helft de ultieme kans op de 1-0, maar van dichtbij kon Schmeichel toch nog redding brengen. Bij de eerste cht grote kans van Leicester City in de 80ste minuut was het vervolgens wel raak: Vardy, na een uur ingevallen voor Dennis Praet, maakte op aangeven van Under de 0-1. Arsenal kon The Foxes nadien nauwelijks bedreigen, waardoor dat ook meteen de eindstand was.

Foto: AFP

In het klassement is Leicester City opgeklommen naar een gedeelde vierde plaats. The Foxes begonnen met 9 op 9 aan het seizoen, maar verloren nadien twee keer op rij. Door de zege tegen Arsenal hebben ze nu 12 op 18 en volgen ze op 1 punt van leiders Everton en Liverpool. Arsenal is gedeeld negende met 9 punten uit 6 wedstrijden.