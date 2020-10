PREMIER LEAGUE. Kevin De Bruyne tekent tegen Sheffield United voor derde assist op enkele dagen tijd, Ziyechh loodst Chelsea naar de zege

Kevin De Bruyne heeft er weer een assist bij. Na zijn twee beslissende passes in de Champions League-match tegen Marseille van afgelopen week had de Rode Duivel nu ook een voet in de 0-1 van Manchester City bij Sheffield United. Al had Kyle Walker hier wel nog wat meer werk te doen: de rechtsback kegelde het breedleggertje van ‘KDB’ vanop dik twintig meter in de benedenhoek.

De goal was meteen de enige van de partij. De Bruyne stond heel de wedstrijd op het veld bij de Citizens, die voorlopig opschuiven naar de zevende plaats in de stand.

Voor De Bruyne was het wel nog “maar’ zijn tweede Premier League-assist van het seizoen, al speelde de Rode Duivel door een blessure wel niet alles mee. Harry Kane is momenteel lijstaanvoerder met liefst acht assists uit zes matchen in de Premier League. Vorig jaar klokte De Bruyne af op twintig stuks, een evenaring van het record van Thierry Henry.

Chelsea klopt Burnley

Later op de middag was het de beurt aan Burnley en Chelsea. The Blues moesten winnen om in het vaarwater van leiders Everton en Liverpool te blijven, en dat deed het ook. Aanwinst Hakim Ziyech stond voor het eerst in de basis in de competitie, speelde een sterke match en bekroonde die al voor rust met zijn eerste Premier League-doelpunt.

Na de pauze dikten Kurt Zouma en Timo Werner - nog een dure zomeraankoop - de score aan tot 0-3. Chelsea staat voorlopig vierde in de stand met 12 punten uit 7 matchen, Burnley blijft troosteloos laatste met één schamel puntje.

