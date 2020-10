Liverpool buigt achterstand om en wint van West Ham, maar is meest gepasseerde ploeg in Premier League!

Liverpool heeft in eigen huis een achterstand tegen West Ham opgehaald. De Reds wonnen met 2-1, na doelpunten van Mo Salah en Diogo Jota. Door de zege is Liverpool nu alleen leider in de Premier League. Eerste achtervolger Everton speelt zondag wel nog tegen Newcastle.

Het was Pablo Fornals die de bezoekers op voorsprong bracht. Opvallend: Liverpool, toch de regerende landskampioen en huidige leider in de Premier League, incasseerde dit seizoen al het grootste aantal tegendoelpunten. De goal van Fornal was het vijftiende, en dat in zeven wedstrijden.

Vlak voor de rust kwam Liverpool langszij. Mo Salah scoorde vanop de stip nadat hij in de zestien neergehaald werd door Arthur Masuaku. Leuke statistiek: het was al de dertiende penalty op rij die Salah scoorde voor de Reds.

Elf minuten voor het einde leek Liverpool de winnende treffer te maken, maar het doelpunt van invaller Diogo Jota ging niet door. De VAR zag immers een fout van Sadio Mané op West Ham-doelman Fabianski in de aanloop van de treffer van Jota. Vijf minuten later was het wel prijs. Xherdan Shaqiri verstuurde een briljante pass richting Diogo Jota, die Liverpool deze keer écht de overwinning bezorgde. Door zijn goal is Jota pas de tweede speler, na Luis Garcia in 2004, die in zijn eerste drie Premier League-wedstrijden telkens weet te scoren voor de Reds.