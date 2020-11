Zeldzame misser van Kevin De Bruyne zorgt voor gelijkspel tussen Manchester City en Liverpool

In de topper van de 8e speeldag in de Premier League hebben Manchester City en Liverpool elkaar zondag in evenwicht gehouden. Het werd een 1-1 gelijkspel. Kevin De Bruyne was 90 minuten kapitein in het Etihad stadion, Divock Origi bleef op de bank bij de Reds.

De Bruyne bezorgde Gabriel Jesus de gelijkmaker (31e minuut), nadat Mohamed Salah de score had geopend met een strafschop (13e).

Ook Manchester City kreeg een strafschop na een controversiële handsbal van Gomez. De VAR kende de penalty toe, maar De Bruyne miste vanop elf meter.

In de rangschikking is Liverpool met 17 punten derde, op één punt van Leicester City en op gelijke hoogte van Tottenham. Manchester City is met 12 punten elfde.