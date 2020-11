Edinson Cavani scoort eerste doelpunt voor Manchester United, dat eindelijk nog eens kan winnen in Premier League

Manchester United heeft in de Premier League nog eens kunnen winnen. De Red Devils wonnen op het veld van Everton met 1-3. Het was de thuisploeg die op voorsprong kwam, maar nog in de eerste helft boog Bruno Fernandes de 1-0 eigenhandig om in een voorsprong. In de blessuretijd scoorde invaller Edinson Cavani met de bevrijdende 1-3 nog zijn eerste doelpunt in loondienst van Man United.

Het was Bernard die de thuisploeg op voorsprong schoot. Na een lange uittrap van Jordan Pickford belandde het leer na doorkoppen bij Bernard, die De Gea in de korte hoek vloerde.

In 3? simpele stappen van doelman naar doelpunt! ???? @b_10duarte pic.twitter.com/EbgI01i8DP — Play Sports (@playsports) November 7, 2020

Vijf minuten later was alles alweer te herdoen. Luke Shaw schilderde een voorzet op het hoofd van Bruno Fernandes, waarop de Portugees Pickford met een perfecte kopbal geen kans liet. Niet veel later had Fernandes zelf een goede voorzet in huis en leek Marcus Rashford binnen te koppen. Leek, want uiteindelijk raakte Rashford de bal niet meer en zo scoorde Bruno Fernandes zijn tweede van de namiddag.

De perfecte kopbal, gedemonstreerd door niemand minder dan @B_Fernandes8! ???? pic.twitter.com/xZlUvasKh1 — Play Sports (@playsports) November 7, 2020

In de verlengingen scoorde Edinson Cavani nog de 1-3, meteen zijn eerste doelpunt voor Manchester United. De assist was van Bruno Fernandes. Hierdoor zit de Portugese spelverdeler al aan vijf doelpunten en drie assists in zes competitiewedstrijden. Ondanks de zege blijft Man United wel in de rechterkolom van het klassement bivakkeren. Everton staat vijfde.