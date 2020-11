Liverpool zet nieuw clubrecord neer na zege in topper tegen Leicester, dat knullig eigen doelpunt incasseert

Liverpool heeft zich op de negende speeldag van de Premier League niet laten verrassen in de topper tegen Leicester City. De landskampioen won het duel met 3-0 en mocht daar onder meer Leicester-verdediger Jonny Evans voor danken, die met een knullig eigen doelpunt de score opende. Voor Liverpool was het de 64ste opeenvolgende thuismatch zonder nederlaag, een nieuw clubrecord.

Leicester City begon aan de partij met één punt voorsprong op Liverpool. Geen slechte uitgangspositie, maar dan mocht er natuurlijk niet verloren worden op Anfield Road. Al snel werd duidelijk dat dat een moeilijke opdracht zou worden. Liverpool drukte van bij de start het gaspedaal in en versierde meteen enkele fraaie kansen. De score werd na 21 minuten op onorthodoxe wijze geopend: op een hoekschop was het zowaar Jonny Evans die van dichtbij zijn eigen doelman met het hoofd verschalkte. 1-0 voor Liverpool.

Beide teams maakten er ook na de openingstreffer van Evans een zeer leuke wedstrijd van. Beide teams versierden enkele goede kansen. Een tweede doelpunt kon niet uitblijven en kort voor de rust was het opnieuw Liverpool dat aan het feest was, deze keer via Diogo Jota: 2-0. Youri Tielemans kreeg kort daarna nog een prima mogelijkheid bij de bezoekers, maar de stand bij de rust was nog steeds 2-0.

In de tweede helft kwam Liverpool nooit meer in de problemen. Firmino, Jota en vooral Mané ontwikkelden nog een pak mooie kansen. Kort voor het einde kwam er van de voet van Firmino nog één goaltje: 3-0 was de eindstand. Daarmee komt Liverpool naast Tottenham aan de leiding, Leicester City volgt samen met Chelsea op 2 punten.