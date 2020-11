Chelsea staat na nieuwe overwinning voor het eerst in twee jaar nog eens even aan de leiding in de Premier League

Chelsea heeft zaterdagnamiddag de openingswedstrijd van de negende speeldag in de Engelse Premier League met 0-2 gewonnen op bezoek bij Newcastle United.

Na tien minuten kwamen The Blues al met een gelukje op voorsprong na een knullige owngoal van Federico Fernandez. Vlak na het uur zette Engels international Tammy Abraham de 0-2 eindstand op het bord in St. James’ Park.

.@pajarofernandez met een vroege inzending voor 'Knulligste Owngoal van het Weekend'! ??????? pic.twitter.com/HQcEgkTVLd — Play Sports (@playsports) November 21, 2020

Door de overwinning stond Chelsea voor het eerst in twee jaar nog eens aan de leiding in de Premier League. Althans voor even, want later op de avond nam Tottenham alweer de leiding over. De Spurs wonnen thuis van Manchester City met 2-0. Voor Tottenham was het nog langer geleden dan Chelsea dat zij het klassement in Engeland aanvoerden. De laatste keer dateerde al van augustus 2014.