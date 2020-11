Geen leidersplaats voor Leicester City: Youri Tielemans en Dennis Praet gaan roemloos onderuit tegen Fulham

Leicester City ging met 1-2 de boot in tegen een goed georganiseerd Fulham. Youri Tielemans en Dennis Praet startten in de basis, maar konden lange tijd geen vuist maken tegen de bezoekers. Na 40 minuten stond het al 0-2. Pas een vijftal minuten voor tijd trapte Barnes de aansluitingstreffer binnen, maar een gelijkmaker bracht het slotoffensief niet meer op. Fulham boekte al bij al een verdiende overwinning op het veld van Tielemans en co.

Voor aanvang van de wedstrijd was er de intussen gebruikelijke minuut stilte om de overleden Diego Maradona te eren. Daarna volgde nog een minuut applaus voor de overleden Papa Bouba Diop. De voormalige Senegalese international speelde van 2004 tot 2007 zo’n 77 wedstrijden voor Fulham en scoorde in totaal acht keer.

Tijdens het tafereel was Timothy Castagne nog steeds nergens te bespeuren. De Belg is nog niet fit na zijn blessure. Youri Tielemans en Dennis Praet tekenden wel present en startten aan de wedstrijd. Leicester begon niet onaardig en creëerde enkele kansjes, maar op het halfuur was het Fulham dat op voorsprong kwam via Lookman.

Praet vroeg gewisseld

Nog geen tien minuten later stonden Tielemans en co twee doelpunten in het krijt na een penalty die door Cavaleiro werd binnengetrapt. Leicester kon geen vuist maken tegen een goed georganiseerd Fulham. Praet moest het meteen na de rust bekopen met een wissel.

Het was Fulham dat naarmate de tweede helft vorderde het meeste aanspraak maakte op nog een doelpunt, maar uit het niets viel plots aan de overkant de aansluitingstreffer vijf minuten voor het einde. Tielemans bracht de bal blindelings voor doel. Via Vardy belandde het leer bij Barnes, die twijfelde niet en schoot de 1-2 binnen.

Daarna volgde nog een slotoffensief van Leicester, maar de gelijkmaker leverde dat niet meer op. The Foxes hebben werk aan hun thuisreputatie en zien een gedeelde leidersplaats door hun vingers glippen. Van de laatste vier competitieduels in eigen huis konden ze enkel tegen Wolverhampton de drie punten thuis houden. Fulham boekte dan weer de eerste uitzege van het seizoen. Een opsteker want het kruipt zo weg uit de degradatiezone.