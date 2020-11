Daar is El Matador! Edinson Cavani bezorgt Manchester United spectaculaire comeback dankzij assist en twee late goals

Edinson Cavani heeft voor het eerst van zich laten spreken bij Manchester United. De Uruguyaanse spits viel in toen de Red Devils 0-2 in het krijt stonden, maar sleepte hen met een assist en twee late goals naar de 2-3 overwinning.

Net buiten de toptien, maar wel aan een opmars bezig: Manchester United kent een wisselvallig seizoensbegin in de Premier League. Tegen het verrassende Southampton, dat op de Europese plaatsen staat, kreeg het een kans om op te schuiven in de stand. Het liep echter snel mis voor de Red Devils. Na amper 33 minuten stonden ze immers 2-0 in het krijt. Jan Bednarek kreeg op assist van James Ward-Prowse de eerste goal, diezelfde Ward-Prowse scoorde de tweede. Nog meer slecht nieuws net voor rust voor de Mancunians, want hun doelman David de Gea moest geblesseerd het veld verlaten met een knieblessure. Dean Henderson kwam de Spanjaard vervangen, die hoogst onzeker is voor het Champions League-duel komende woensdag tegen Paris Saint-Germain.

Gelukkig keerde het lot voor de troepen van Ole Gunnar Solksjaer. Die liet bij de rust Mason Greenwood in de kleedkamer voor Edinson Cavani. Een ervaren rot voor jong geweld, en dat loonde. Eerst gaf Cavani de assist aan Bruno Fernandes voor de aansluitingstreffer. En met nog een kwartier te gaan scoorde de Uruguyaan de 2-2. Het was nog niet gedaan voor de ex-spits van PSG en Napoli, want in de 92ste minuut scoorde hij nog de winnende 2-3. Opvallend: ondanks de kritiek op Manchester United pakte het wel een clubrecord met een achtste uitzege op rij in de Premier League.