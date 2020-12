Kevin De Bruyne dirigeert Manchester City met goal en assist naar 2-0-zege in 700ste match van Guardiola

Manchester City-coach Pep Guardiola is erin geslaagd de 700ste wedstrijd van zijn carrière winnend af te sluiten. In eigen huis hadden De Bruyne en co. weinig moeite met promovendus Fulham. Kevin De Bruyne vertolkte met een goal en een assist opnieuw een belangrijke rol bij de Citizens.

Al na vijf minuten zette ‘KDB’ met zijn zesde assist van het seizoen in de Premier League Sterling op weg naar de openingsgoal.

Na 25 minuten stond De Bruyne zelf aan het kanon: vanop de stip verdubbelde hij de score. De wedstrijd was dan eigenlijk al gespeeld . Fulham kon geen vuist meer maken en City kwam nooit in de problemen. Door de zege komen De Bruyne en co. tot op drie punten van leider Tottenham.

En zo kon Guardiola, die volgende maand 50 wordt, met volle teugen genieten van zijn jubileumwedstrijd. De best betaalde trainer uit de Premier League heeft sinds vorige week ook meer wedstrijden op de teller bij de Citizens (250) dan bij Barcelona (247). Maar van stoppen wil de Spaanse succescoach echter nog niet weten. “Ik heb nu 700 wedstrijden gecoacht en ik zou er graag nog 700 bijdoen. Dan kan ik op pensioen”, klonk het de dag voor de partij tegen Fulham. In zijn trainerscarrière won hij onder meer twee keer de Champions League en twee keer de Premier League. Ook werd hij drie keer kampioen in Spanje en drie keer in Duitsland.

In zijn jubileumwedstrijd was de Spaanse tacticus ook goed voor een opvallende statistiek:

1 - For the first time in 416 games as a manager in the top five European leagues (Barcelona, Bayern Munich and Manchester City), Pep Guardiola didn't use a single substitute in a league game. Perplexing. pic.twitter.com/mRCZ3S7qWw — OptaJoe (@OptaJoe) December 5, 2020