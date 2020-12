Liverpool kent weinig moeite met Dendoncker en Wolverhampton en komt mee aan de leiding

Liverpool heeft zondagavond simpel de drie punten thuisgehouden na een 4-0 zege tegen Wolverhampton. Salah scoorde voor rust, Wijnaldum, Matip en Semedo - in eigen doel - erna. Bij Wolves speelde Leander Dendoncker de volledige wedstrijd. Door de zege komt Liverpool naast Tottenham mee aan de leiding.

Liverpool speelde voor het eerst sinds zijn landstitel opnieuw met (weliswaar een beperkt aantal) toeschouwers, maar dat leek The Reds aanvankelijk niet te inspireren. Wolves had in de openingsfase het betere van het spel, maar na een flater in de bezoekende defensie was het toch Liverpool dat op voorsprong kwam. Coady nam een lange bal erg slecht aan en zette Salah zo op weg naar de openingsgoal. “Dankjewel”, zei de Egyptenaar.

Na de 1-0 nam Liverpool toch wat meer initiatief. Het kon enkele keren dreigen, maar echt veel zorgen moest Wolves-doelman Rui Paticio zich niet maken. Even hield Liverpool de adem in wanneer scheidsrechter Craig Pawson op slag van rust naar de stip wees na een vermeende fout van Sadio Mané. Gelukkig voor Klopp en co. riep de VAR Pawson tot de orde. Zo kon Liverpool toch met een voorsprong de kleedkamer in.

Liverpool duwt door na rust

Mané was na rust de gevaarlijkste man bij de thuisploeg, maar het vizier van de Senegalees stond aanvankelijk net niet scherp genoeg afgericht. Op het uur kreeg Coady dé kans om zijn foutje recht te zetten, maar hij kreeg de bal na een voorzet net niet goed genoeg onder controle. En dan heeft de verdediger nog eens dubbel pech wanneer Wijnaldum er kort daarna 2-0 van maakt. Er zijn zo van die dagen waarin het allemaal een beetje tegenzit.

Wolverhampton kon geen vuist meer maken en na de 3-0 van Matip was de wedstrijd helemaal gespeeld. De verdediger buffelde een afgemeten voorzet van Mo Salah tegen de touwen. Na een owngoal van Semedo werd het ook nog 4-0.

Door de zege komt Liverpool naast Tottenham, dat eerder op de dag Arsenal versloeg, mee aan de leiding in de Premier League. Wolves blijft hangen in de middenmoot.

