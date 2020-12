Arsenal blijft in het sukkelstraatje: rode kaart Xhaka en owngoal Aubameyang leiden nieuwe nederlaag in

Ai ai Arsenal. De club uit Londen is bezig aan een dramatisch seizoen en daar is zondagavond geen verandering in gekomen. Het verloor thuis met het kleinste verschil van Burnley. Het is al de zevende nederlaag in twaalf wedstrijden voor The Gunners, die zo op een rampzalige vijftiende plaats blijven staan.

Het team van manager Mikel Arteta speelde zeker geen slechte wedstrijd. Het had het meeste balbezit en schoot zes keer op doel, de bezoekers slechts twee keer. Maar iets voor het uur schoot Arsenal zichzelf in de voet. Granit Xhaka greep bij een opstootje een Burnley-speler bij de keel en werd met rood van het veld gestuurd.

Ook Pierre-Emerick Aubameyan deed zijn duit - weliswaar op een negatieve manier - in het zakje. De Gabonees kopte de bal bij een corner voor Burnley ongelukkig in eigen doel: 0-1. Arsenal probeerde daarna nog wel, maar kon een nieuwe nederlaag niet afwenden. The Gunners lijden zo een vierde opeenvolgende thuisnederlaag. Het is al van 1959 geleden dat dit de Londense club nog eens overkomt.