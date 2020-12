Youri Tielemans boekt met Leicester eenvoudige zege door drie goals in een kwartier

Leicester City heeft zondagavond eenvoudig met 3-0 gewonnen van Brighton. Na de eerste helft stond de eindstand al op het bord. Grote smaakmakers bij The Foxes waren Jamie Vardy en James Maddinson.

Beide ploegen hielden elkaar een klein half uur goed in evenwicht, tot Leicester, met Youri Tielemans de hele wedstrijd tussen de lijnen, in het derde kwart voor de rust plots drie keer toesloeg. Jamie Vardy was daarbij de grote man. Eerst bediende de Engelse international James Maddison, die met een laag schot de openingstreffer tegen de netten trapte. Even later kroop Vardy in de rol van afwerker en verdubbelde hij de voorsprong.

Vlak voor de rust werd het zelfs nog 3-0. James Maddison kapte zich goed vrij en krulde de bal met zijn mindere linker heerlijk in de bovenhoek. De assist kwam opnieuw van Jamie Vardy. Met deze nieuwe beslissende pass zit Vardy dit seizoen al aan tien goals en vier assists in amper elf competitiewedstrijden. De spits is op zijn 33ste duidelijk nog niet versleten.

Na de rust waren beide ploegen nog wel gevaarlijk, maar er werd niet meer gescoord. Een kwartier voor affluiten mocht Dennis Praet nog wel invallen voor James Maddison. Bij de bezoekers bleef Leandro Trossard de hele wedstrijd op de bank.

Door de zege springt Leicester over Southampton en Chelsea naar de derde plaats in de stand. Het telt nu 24 punten en volgt op één punt van koplopers Tottenham en Liverpool. Brighton blijft hangen op een zestiende plaats.