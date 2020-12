Firmino bevrijdt Liverpool tegen Tottenham in 90ste minuut, The Reds zijn weer alleen leider

Met een kopbalgoal in de slotfase schonk Roberto Firmino Liverpool woensdag de drie punten tegen Tottenham. De Reds staan na de 2-1-zege in de topper opnieuw drie punten voor op hun eerste achtervolger uit Noord-Londen.

Liverpool was de betere ploeg tegen Tottenham en Mohamed Salah zette de thuisploeg op voorsprong. Toby Alderweireld had de pech dat zijn poging via zijn onderbeen voorbij doelman Lloris in doel caprioleerde.

De thuisploeg kreeg daarna drie goeie kansen op 2-0, maar evenveel keer onderscheidde Hugo Lloris zich met een redding. Eerst op een kopbal van Firmino, dan op een schot van Curtis Jones en nadien nog eens op een poging van Firmino. Even over het halfuur kon Tottenham er één keer uitkomen en lag de bal in het net. Lo Celso bediende Son, de Zuid-Koreaan scoorde de 1-1 na een snelle tegenaanval.

In de tweede helft kreeg Salah opnieuw de eerste kans, maar nadien nam Tottenham over. Steven Bergwijn trof de paal en Kane dreigde met de kop.

De 1-1 leek op dat moment gewettigd, maar uiteindelijk kreeg Liverpool toch loon naar werken voor zijn goeie eerste helft. Salah besloot eerst nog te zwak met rechts maar in de blessuretijd stond Firmino helemaal vrij om een corner van Andy Robertson tegen de touwen te koppen.

Liverpool won nu elf opeenvolgende thuiswedstrijden tegen andere ploegen uit de top-zes en is opnieuw afgetekend leider.