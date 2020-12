Chelsea knoopt weer aan met zege tegen West Ham dankzij 36-jarige en twee dolle minuten van Abraham

Na twee verloren competitiewedstrijden heeft Chelsea weer aangeknoopt met een zege. Tegen West Ham United werd het 3-0. Thiago Silva vindt ook op z’n 36ste nog de weg naar doel, hij opende de score. Tammy Abraham telde West Ham in de 78ste en de 79ste minuut volledig uit.

Het leek een makkelijke avond te worden voor Chelsea op Stamford Bridge, want al na tien minuten zette de 36-jarige Thiago Silva zijn ploeg met een staalharde kopbal op rozen. Silva scoorde nu al meer (2 doelpunten) in de laatste tien wedstrijden vor Chelsea dan hij deed in de laatste drie seizoenen voor PSG (1 doelpung).

Even later zette Abraham de 2-0 op het bord, maar zijn doelpunt werd afgekeurd omdat de bal in de fase voor de goal al over de achterlijn was gegaan. Daarna kwam West Ham wat beter in de wedstrijd en beperkte de thuisploeg zich vooral tot het verdedigen van de voorsprong. Voor Cresswell kwam er in de tweede helft een paar keer gevaarlijk door.

Maar uiteindelijk was het toch Abraham die zijn goals nog meepikte. In de 78ste minuut scoorde hij dan toch de 2-0 op aangeven van Timo Werner en plots kwam Chelsea er weer door. Een minuut later stond het dankzij diezelfde Abraham 3-0. Slechts 101 seconden zaten tussen de twee doelpunten.

Kai Havertz mocht nog zeven minuten invallen, maar hij kon net als Timo Werner opnieuw niet scoren. Het ging niet zo vlot als de score doet vermoeden, maar al bij al was de zege zeker verdiend voor Chelsea. Het team van Frank Lampard blijft zo vijfde in de competitiestand.