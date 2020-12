Kevin De Bruyne bezorgt Manchester City met zevende assist zege tegen verrassend Southampton

Manchester City heeft zaterdagmiddag een belangrijke 0-1 zege geboekt tegen Southampton. De blauwhemden scoorden dankzij een assist van Kevin De Bruyne op Raheem Sterling en blijven zo in het zog - op respectabele afstand, weliswaar - van Liverpool en Tottenham Hotspur.

LEES OOK. Liverpool maakt gehakt van Michy Batshuayi en Crystal Palace: 0-7!

“We need him”, zei Pep Guardiola op de persconferentie voorafgaand op deze partij. Dus rekende de coach van Manchester City op Kevin De Bruyne, want Liverpool en Tottenham Hotspur blijven maar winnen in de Premier League. Een centrumspits had Guardiola precies weer niet nodig, want hij koos voor Ferran Torres als ‘negen’. Southampton deed aardig mee in de beginfase, ook al kon Rodrigo scoren na een kwartiertje. De lijnrechter had echter goed gezien dat de bal tegen de touwen ging vanuit buitenspel. Nog geen minuut later was het toch prijs: De Bruyne had ruimte zat om vanop rechts Sterling chirurgisch precies aan te geven. De Engelsman tikte de 0-1 simpel binnen.

Assist nummer 7? voor KDB! ?????? pic.twitter.com/3eqcWOmEy7 — Play Sports (@playsports) December 19, 2020

Een vallende Danny Ings miste nadien dé kans om gelijk te komen voor de Saints. De thuisploeg voetbalde enkele uitstekende kansen bij elkaar, maar geraakte niet tot voorbij de doellijn. Ings moest geblesseerd naar de kant, maar dat liet Southampton niet na om een goede wedstrijd te spelen. Ze haalden zelfs meer balbezit dan Manchester City, toch ook een balverliefd team. De thuisploeg kreeg enkele uitstekende kansen, net als City. Maar geen van beide clubs kon nog een doelpuntje maken.

Manchester City schuift door de zege op naar de vierde plaats, met een puntje minder dan het sterke Southampton op de derde plaats. City heeft wel een wedstrijd minder gespeeld dan de Saints en volgt nog steeds op zeven punten van leider Liverpool.