Malaise duurt verder bij Arsenal, dat al voor de zevende wedstrijd op rij niet kan winnen

Arsenal blijft in hetzelfde bedje ziek. De Gunners konden zaterdag op bezoek bij Everton al voor de zevende keer op rij niet winnen. Arsenal verloor de partij met 2-1, waardoor het in de onderste regionen van de stand blijft hangen. Everton klimt naar een voorlopige tweede plek.

Arsenal kwam halverwege de eerste helft op achterstand na een ongelukkig eigen doelpunt van Holding. Pepe maakte er even later wel 1-1 van, maar op slag van rust bracht Mina Everton voor de tweede keer op voorsprong. In de tweede helft werd er niet meer gescoord, waardoor 2-1 de eindstand was.

Everton wordt door de zege voorlopig alleen tweede in de Premier League, met 5 punten minder dan stadsrivaal Liverpool. Arsenal blijft na een 2 op 21 op een magere vijftiende plaats staan.