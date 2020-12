Tottenham scoort al in eerste minuut, maar geeft zege in slot nog uit handen tegen Wolverhampton

Tottenham heeft in de laatste Premier League-wedstrijd van het jaar een overwinning in de slotfase nog uit handen gegeven. Na een doelpunt in de eerste minuut leken de Spurs de hele wedstrijd zegezeker, tot Wolverhampton vijf minuten voor tijd nog gelijkmaakte. Bij de thuisploeg ontbrak Leander Dendoncker voor de tweede week op rij met een blessure.

Tottenham, met Toby Alderweireld de hele wedstrijd op de bank, kon niet beter van start gaan. Al in de eerste minuut was het prijs. Tanguy Ndombele bracht de Spurs met een puik afstandsschot vanop zo’n 20 meter op voorsprong. In een boeiende en evenwichtige eerste helft hadden beide ploegen nog wel wat kansen, maar gescoord werd er niet meer.

Tottenham leek na twee nederlagen op rij eindelijk nog eens te mogen aanknopen met de zege, maar dat was buiten Romain Saïss gerekend. De Marokkaanse verdediger van de Wolves kopte na een corner vijf minuten voor tijd de gelijkmaker tegen de touwen. Tottenham kan zo al vier competitiewedstrijden op rij niet winnen. Opvallende statistiek: het team van José Mourinho verloor dit seizoen “op zijn Anderlechts” al negen punten door een tegentreffer in de laatste tien minuten.

Door het gelijkspel laat Tottenham na om het nieuwe jaar samen met Leicester City als derde in te gaan. Het telt nu 26 punten en staat zo gedeeld vijfde, samen met Manchester City. Wolverhampton staat met een elfde plaats veilig in de middenmoot.