Liverpool beëindigt jaar in mineur met gelijkspel tegen laagvlieger West Brom

Liverpool heeft het zondagavond nagelaten om nog wat verder uit te lopen op eerste achtervolger Everton in de Premier League. Hoewel de regerende landskampioen meer dan 80 procent balbezit had, kon het tegen West Bromwich Albion, toch pas de voorlaatste in de stand, maar één keer scoren. In de slotfase slikten The Reds nog een zure gelijkmaker. Anderhalve week geleden speelde Liverpool ook al gelijk tegen Fulham, nog zo’n laagvlieger.

Liverpool kwam na twaalf minuten op voorsprong na een doelpunt van Sadio Mané. De Senegalese winger nam de bal uitstekend aan met de borst na een afgemeten voorzet van Joël Matip en schoot de 1-0 daarna met een prima schot tegen de netten. Met zijn goal hijst Mané zich naast Luis Suarez op de vijfde plaats van Liverpools alltime topscoorders. Beide spelers zitten aan 69 goals voor The Reds.

Tekenend voor de onmacht van West Bromwich waren het aantal goeie passes. Liverpool-kapitein Jordan Henderson gaf er in de eerste helft 85, dat waren er bijna twee keer zoveel dan de elf spelers van West Brom samen (46). Het enige wat de uitploeg deed, was de bus parkeren om zo weinig mogelijk doelpunten te slikken tegen de leider van de Premier League. West Brom had halfweg dan ook maar 18 procent balbezit.

Klopp zorgt voor animo

De vraag voor de tweede helft was dan ook niet of Liverpool ging winnen, maar met hoeveel doelpunten verschil. Ondanks de overmacht van de thuisploeg bleven grote kansen echter uit na de rust.

Gelukkig was er Jurgen Klopp die voor wat animo zorgde. De coach van Liverpool reageerde furieus nadat zijn ploeg een fout tegen kreeg. De ref trakteerde Klopp dan ook op een gele kaart.

Foto: AFP

Een kleine tien minuten voor tijd gebeurde wat niemand voor mogelijk achtte. West Brom - dat tot dan nog slechts 15 procent balbezit had - kwam onverhoopt langszij nadat een kopbal van Semi Ajayi via de paal in doel belandde. Meteen het eerste Premier League-doelpunt voor de 27-jarige middenvelder.

Er zijn slechtere momenten om je 1⃣ste te maken in de @premierleague! 👀 pic.twitter.com/y0FTON8Qqd — Play Sports (@playsports) December 27, 2020

In de slotfase was Roberto Firmino met een kopbal nog dicht bij de winnende treffer, maar West Brom-doelman Sam Johnstone pakte uit met een ultieme redding. In de 90ste minuut viel Divock Origi nog in voor Firmino. Puntenverlies voor Liverpool, dat wel nog steeds een voorsprong van drie punten op eerste achtervolger Everton heeft. West Brom blijft voorlaatste en heeft nu acht punten. Dat zijn er vijf minder dan Burnley, dat op een veilige plaats boven de degradatiezone staat.

Opvallende statistiek: het was al de zesde competitiewedstrijd die Liverpool dit seizoen niet kon winnen. Dat is evenveel als in hun kampioenenjaar van vorig seizoen.

Foto: ISOPIX