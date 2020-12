Belgen van Leicester City verliezen dure punten tegen Crystal Palace, waar het van kwaad naar erger gaat met Batshuayi

Crystal Palace en Leicester City hebben maandag in de vooravond de openingswedstrijd van de zestiende speeldag in de Premier League afgesloten met een 1-1 gelijkspel.

De bezoekers hadden het overwicht en de beste kansen, maar verzuimden op voorsprong te klimmen in Selhurst Park en betaalden dat in de tweede helft cash, toen net voor het uur Wilfried Zaha op een tegenaanval de 1-0 op het bord zette. Een minuut eerder was Youri Tielemans ingevallen, Dennis Praet had een basisplaats gekregen van Brendan Rodgers. Collega-Rode Duivel Timothy Castagne, nog maar pas terug uit blessure, zat door het rotatiesysteem in de tribune.

Praet toonde zich bedrijvig in de eerste helft, maar zag zijn spits Kelechi Iheanacho een opgelegde kans en een strafschop missen. Na rust bracht Zaha, spitsbroeder van Christian Benteke bij Palace, met zijn openingstreffer de bezoekers zwaar in de problemen. Jamie Vardy werd nog ingebracht voor Praet, maar ook de Leicester-topschutter kon niet meteen voor dreiging zorgen. Harvey Barnes haalde in het slot echter fors uit en sleepte zo nog een punt uit de brand voor Leicester, dat met 29 punten naast Everton op de tweede plaats komt, op drie punten van leider Liverpool. De regerende landskampioen sluit woensdag de speeldag af met een bezoek aan Newcastle United, de topper tussen Everton en Manchester City werd uitgesteld vanwege een corona-uitbraak bij de Citizens.

Bij de thuisploeg bleef Michy Batshuayi de hele wedstrijd op de bank. Batsman krijgt steeds minder speelminuten bij Crystal Palace, zijn laatste basisplaats dateert al van 23 november. Dit seizoen trof hij in elf duels dan ook nog geen enkele keer raak voor zijn team. Met negentien punten uit zestien wedstrijden staat Palace in een grijs seizoen op de dertiende plaats. Het punt is evenwel een opsteker na zware nederlagen tegen Liverpool (0-7) en Aston Villa (3-0).

Foto: EPA-EFE

Chelsea en Aston Villa delen de punten

Chelsea en Aston Villa hebben maandag op speeldag zestien in de Premier League 1-1 gelijkgespeeld op Stamford Bridge. Bij de bezoekers bleef Bjorn Engels opnieuw op de bank. De voormalige Club-verdediger blijft wachten op zijn eerste speelminuten dit seizoen.

Chelsea kwam na 34 minuten op voorsprong. De Franse spits Olivier Giroud kopte zijn derde competitietreffer tegen de touwen.

Vijf minuten na de pauze tikte Anwar El-Ghazi de 1-1 van dichtbij binnen. Voor de Nederlander zijn vijfde PL-goal dit seizoen. Het bleek meteen de eindstand.

In het klassement hebben beide ploegen 26 punten. Aston Villa (14w), vijfde, speelde wel twee wedstrijden minder dan de Blues, zesde in de stand.