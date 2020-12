Matig Manchester United pakt in blessuretijd volle buit tegen Wolverhampton

Manchester United blijft bovenaan meedraaien in de Premier League na een zege tegen Wolverhampton, al was het ditmaal met de hakken over de sloot. De partij tussen de Mancunians en de Wolves leek af te stevenen op een bloedeloze 0-0, tot Marcus Rashford in de 93e minuut alsnog een gaatje vond. En zo staan de manschappen van Solskjaer op twee punten van leider Liverpool. Slecht spelen en toch winnen, zo word je kampioen…