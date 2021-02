Dubbele winst voor Manchester City: Pep recupereert Kevin De Bruyne én klopt Everton met 1-3

Foto: Pool via REUTERS

Leider Manchester City is woensdagavond met 1-3 gaan winnen op het veld van Everton. Minstens even belangrijk als de zege: bij de Citizens maakte Kevin De Bruyne zijn comeback na enkele weken blessureleed.

Phil Phoden bracht Manchester City dinsdagavond na dik een halfuur voetballen op voorsprong. Vijf minuten later bracht Richarlison de thuisploeg al op gelijke hoogte. Even zag het ernaar uit dat Everton het City nog lastig zou gaan maken. Maar in de tweede helft deden Riyad Mahrez en Bernardo Silva de boeken toe. Zij legden de 1-3-einduitslag vast.

In minuut 80 kwam Kevin De Bruyne Raheem Sterling vervangen. De Rode Duivels lijkt zo net op tijd fit te geraken voor de Champions League-wedstrijd van komende woensdag tegen Borussia Mönchengladbach.