Twee maanden geleden nog vijftiende, maar nu is Manchester United mee leider in Premier League na nipte zege tegen Aston Villa

Manchester United mag zich samen met grote rivaal Liverpool leider noemen in de Engelse Premier League. The Red Devils wonnen in eigen huis met 2-1 van subtopper Aston Villa en pakken zo 26 op 30, waarmee ze in twee maanden tijd een stevige opmars hebben gemaakt.

Manchester United en Aston Villa hielden elkaar lange tijd in evenwicht in de eerste helft. Beide teams kregen enkele kansjes, David De Gea moest namens de thuisploeg een stevige redding uit de mouwen schudden op een poging van John McGinn. Maar het was Manchester United dat kort voor de pauze op voorsprong kwam. Aaron Wan-Bissaka schilderde de bal perfect op het hoofd van Anthony Martial, die van dichtbij de 1-0 binnenkopte.

De bezoekers lieten zich niet neerhalen door die opdoffer. Kort na de pauze moest De Gea alles uit de kast halen om de kopbal van Ollie Watkins te redden, even later trof Bertrand Traore wel raak: 1-1.

Lang kon Aston Villa niet genieten van de gelijkmaker, want na een fout van Douglas Luiz kreeg Manchester United een penalty toegekend. Scheidsrechter Michael Oliver haalde er wel even de VAR bij, maar het verdict bleef hetzelfde: strafschop. Bruno Fernandes twijfelde niet en trapte de 2-1 in de linkerbenedenhoek binnen.

Van vijftien naar één

In het resterende halfuur maakten Manchester United en Aston Villa er nog een kansrijke partij van, maar gescoord zou er niet meer worden op Old Trafford. Manchester United pakt zo een 26 op 30 en staat nu samen met Liverpool op kop in de Premier League met 33 punten. Straf, want exact twee maanden geleden stond United pas vijftiende.

Achter de twee leiders blijft het ongemeen spannend in de Premier League. Leicester City en Everton hebben allebei 29 punten, terwijl maar liefst zes clubs de vijfde plek delen: Chelsea, Aston Villa, Tottenham, Manchester City, Southampton en West Ham United, al hebben niet al die teams evenveel wedstrijden gespeeld. Manchester City speelde bijvoorbeeld twee wedstrijden minder dan de leiders.