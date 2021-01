Kevin De Bruyne dirigeert Manchester City met goal en assist naar zege tegen Chelsea

Manchester City heeft simpel met 1-3 gewonnen op bezoek bij Chelsea. Een sterke eerste helft volstond voor de vlotte zege. Kevin De Bruyne speelde bij de Citizens opnieuw een glansrol met een goal en een assist. Dankzij de zege hijst City zich in de top 5. Chelsea blijft hangen op een achtste plaats.

In het openingskwartier was Chelsea nochtans baas. Manchester City keek de kat uit de boom en liet de bal aan de thuisploeg. Toch was de eerste kans voor de mannen van Pep Guardiola. De Bruyne werd diepgestuurd en deed alles goed, maar plaatste de bal oog in oog met Mendy toch naast. Het zou uiteindelijk de voorbode worden van een ware walk-over. De kans van De Bruyne gaf City immers een boost en meteen daarna was het ook al raak: Gundogan draaide zich knap vrij en schoot de bal kurkdroog voorbij Mendy.

En toen was het tijd voor De Bruyne om zijn duivels te ontbinden. Eerst bediende hij Phil Foden bij de 0-2, waarna hij enkele minuten later zelf de 0-3 op het bord zette. Sterling schoot na een counter eerst nog tegen de paal, maar De Bruyne legde de bal perfect dood en plaatste hem droog in het hoekje.

In de tweede helft controleerde Manchester City de partij. Echt aanstalten om het mes dieper in de wonde te duwen maakte City niet meer, Chelsea was op zijn beurt dan weer niet bij machte om nog echt aan te dringen. In het slot kon Hudson-Odoi uiteindelijk nog wel tegenscoren voor Chelsea, maar veel meer dan een eerreder was het niet. Frank Lampard mag bij Chelsea na een povere 4 op 18 stilaan beginnen vrezen voor zijn job.