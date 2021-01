Youri Tielemans helpt Leicester City met knappe goal aan drie punten tegen Newcastle

Rode Duivel Youri Tielemans heeft zondag gescoord voor zijn team Leicester City op bezoek bij Newcastle United. De middenvelder was goed voor de 0-2 nadat James Maddison eerder de score geopend had. In het slot kon Andy Carroll nog tegenscoren voor de thuisploeg, maar Leicester - met ook nog Timothy Castagne de hele wedstrijd op het veld - hield stand. Door de zege klimmen The Foxes naar de derde plaats.