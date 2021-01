Arsenal kan nog eens uithalen en boekt zo negen op negen, Alexandre Lacazette is grote held met twee goals in vier minuten

Na zeges tegen Chelsea en Brighton heeft Arsenal zaterdagavond nu ook de maat genomen van West Brom. Het won met duidelijk afgetekende cijfers: het werd 0-4 na onder meer twee doelpunten van Alexandre Lacazette. Na een catastrofaal seizoensbegin knoopt de ploeg van manager Mikel Arteta nu aan met negen op negen.

Halfweg de eerste helft kwam Arsenal op voorsprong. Kieran Tierney sneed naar binnen en schoot The Gunners met zijn mindere rechter op 0-1. Hiermee is de 23-jarige linksback de eerste Schot die in een uitwedstrijd tot scoren komt voor Arsenal.

Een paar minuten later was de uitploeg daar al opnieuw. Na een paar heerlijke combinaties legde Bukayo Saka de 0-2 in het mandje. Arsenal had er echt zin in. Na een halfuur liet de club uit Noord-Londen al tien schoten noteren.

Ook Alexandre Lacazette pikte zijn doelpuntje mee. De Franse spits scoorde zo al voor de derde wedstrijd op rij. En Lacazette kende zijn dagje wel. Want vier minuten later maakte hij zijn tweede van de avond. Het stond zowaar 0-4 in het voordeel van Arsenal, cijfers die The Gunners dit seizoen nog niet konden voorleggen in hun voordeel.

Arsenal boekt zijn derde zege op rij en blijft zo klimmen in het klassement. Het is nu elfde met 23 punten en bevindt zich plots op slechts drie punten van een trosje met onder andere Manchester City en Chelsea. West Brom blijft onderin ter plaatse trappelen en is voorlaatste.