Net nu hij weer een vaste waarde is: Christian Benteke geblesseerd naar de kant bij Crystal Palace

Arme Christian Benteke. Net nu de Rode Duivel de laatste weken opnieuw een vaste waarde is bij Crystal Palace, slaat het noodlot toe. In de wedstrijd tegen Sheffield United moest Benteke net na rust geblesseerd naar de kant. Crystal Palace won de partij overigens met 2-0. Michy Batshuayi moest de hele wedstrijd toekijken vanop de bank.

Na zijn twee doelpunten in de competitiewedstrijd tegen West Brom van begin december was Big Ben opnieuw vertrokken. Hij startte sindsdien bijna iedere wedstrijd in de basis en scoorde ook nog eens tegen West Ham.

In de partij tegen Sheffield moet Benteke nu dus geblesseerd naar de kant. De spits was overigens bezig aan een puike partij, want in de eerste helft bediende hij met een goede pass Jeffrey Schlupp, die het openingsdoelpunt tegen de netten schoot.

In de blessuretijd van de eerste helft verdubbelde Eberechi Eze de score na een mooie rush en dito trap van buiten de zestien. In de tweede helft werd er niet meer gescoord, waardoor Crystal Palace voor het eerst in zes wedstrijden nog eens kan winnen. Het springt daardoor naar een veilige twaalfde plaats.

Wanneer al dat wandelen tijdens de lockdown eindelijk z'n vruchten afwerpt! ?????? pic.twitter.com/hJfh5fqFLY — Play Sports (@playsports) January 2, 2021

Sheffield United begint het nieuwe jaar met wat het in 2020 zo vaak deed in de Premier League, verliezen. Het staat op een laatste plaats met slechts twee punten uit zeventien wedstrijden. Het kon bovendien nog niet winnen dit seizoen. Hiermee doen ze even ‘goed’ als Burnley in het seizoen 1889-1890, die toen ook in 17 matchen geen enkele keer konden winnen. Enkel Bolton Wanderers deed in 1902-1903 nog slechter met 22 wedstrijden zonder zege.

Enig lichtpuntje bij Sheffield was de invalbeurt van Antwoine Hackford. Deze 16-jarige aanvaller is de eerste speler geboren in 2004 die zijn debuut maakt in de Premier League.