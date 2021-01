Everton opent nieuwe jaar met valse noot in eigen huis: West Ham gaat in extremis met zege lopen

Everton is 2021 niet op de beste manier begonnen. De Toffees gingen in eigen huis de boot in tegen West Ham United na een late goal van Tomas Soucek: het werd 0-1 in Goodison Park. Everton doet zo een slechte zaak bovenin het klassement. Het laat de tweede plek liggen en blijft vier punten achter aartsrivaal en leider Liverpool staan.

Everton en West Ham hadden de eer om de eerste Premier League-match van 2021 te spelen, maar beide clubs maakten er allesbehalve een fraaie wedstrijd van op nieuwjaarsdag. De wedstrijd leek zeer lang op een terechte 0-0 af te stevenen, tot West Ham United in de 86ste minuut toch een ultieme kans kreeg. Soucek vond eerst doelman Pickford nog op zijn pad, maar in de rebound was de Tsjech wel trefzeker. Daarmee lag de eindstand ook meteen vast: 0-1.

Everton blijft door het verlies op 29 punten steken. Het deelt daarmee de derde plek met Leicester City. Liverpool is leider met 33 eenheden, Manchester United heeft 30 punten maar speelt later vanavond nog tegen Aston Villa.