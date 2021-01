Leandro Trossard helpt Brighton met twee assists aan gelijkspel tegen Wolverhampton, waar Dendoncker nog steeds geblesseerd is

Brighton & Hove Albion heeft zaterdagavond in eigen huis gelijkgespeeld tegen Wolverhampton. Het haalde in de tweede helft een 1-3 achterstand op. Bij Wolverhampton ontbrak Leander Dendoncker nog steeds door een blessure.

Het was Brighton dat als eerste tot scoren kwam. Met een uitstekende voorzet bood Leandro Trossard Aaaron Connolly de 1-0 op een presenteerblaadje aan. Lang kon de thuisploeg echter niet genieten van haar voorsprong, want een paar minuten later maakte Romain Saïss alweer gelijk. De Marokkaanse verdediger kwam zo al voor de tweede week op rij tot scoren. Vorige week redde hij tegen Tottenham nog in extremis een punt voor de Wolves.

Na de gelijkmaker ging het van kwaad naar erger voor Brighton. Hierbij eiste ene Dan Burn de hoofdrol op. Eerst kreeg de verdediger van de thuisploeg een owngoal op zijn naam nadat een schot van Pedro Neto op hem afweek. Tien minuten later haalde diezelfde Burn Adam Traore neer in de zestien. Ruben Neves benutte de strafschop, waardoor Wolverhampton met 1-3 kon gaan rusten.

Na de rust ging de bal aan de overkant op de stip. Seconden na de aftrap bracht Joao Mouthino Brighton-speler Maupay ten val. Deze laatste ging zelf achter de bal staan en scoorde de aansluitingstreffer.

De thuisploeg kwam zelfs nog helemaal terug, want in de 70ste minuut lukte Lewis Dunk de gelijkmaker na een corner van Trossard. Even later scoorde de Rode Duivel ook zelf, maar zijn goal werd afgekeurd voor een duw. Een belangrijk punt voor Trossard en co in de strijd om de degradatie. Brighton telt door het gelijkspel nu 14 punten, dat zijn er drie meer dan Fulham, dat op de hoogste degradatieplaats staat. Wolverhampton staat op een twaalfde plaats in de buik van het klassement.