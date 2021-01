Manchester City klopt Leandro Trossard (en Percy Tau) dankzij 75ste assist van Kevin De Bruyne in Premier League

Manchester City klopte op de zeventiende speeldag Brighton & Hove Albion met 1-0. Een doelpunt van Phil Foden, net voor de rust. Uiteraard na een assist van Kevin De Bruyne, zijn 75ste in de Premier League. De Rode Duivels lokte in de slotfase nog een strafschop uit maar Raheem Sterling schoot de bal over. Percy Tau, die een half seizoen werd uitgeleend aan Anderlecht en vorig jaar aan Club Brugge, mocht meteen starten. Hij werd iets na het uur vervangen. Ook Leandro Trossard startte, hij ging net voor tijd aan de kant. Door deze zege staat City derde, op vier punten van leider Manchester United. Maar het heeft wel een match minder gespeeld.