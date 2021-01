Chelsea kan tegen tienkoppige degradatiekandidaat eindelijk nog eens winnen

Chelsea heeft na drie wedstrijden zonder zege nog eens aangeknoopt met de overwinning. Lang leek het weer een frustrerende avond te worden, tot Mason Mount een kwartier voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd scoorde.

Frank Lampard kon met zijn Chelsea maar beter winnen van Fulham. Lampard kreeg vorige week na de 1-3 nederlaag tegen Manchester City immers voor het eerst vragen over zijn toekomst bij Chelsea. The Blues konden van hun afgelopen zeven wedstrijden in de Premier League maar één keer winnen.

Chelsea was in de eerste helft ook de betere ploeg, maar gescoord werd er niet. Met Kai Havertz, Timo Werner en Tammy Abraham zat er bovendien voor meer dan 100 miljoen aan aanvallend geweld op de bank. Vlak voor de rust viel Fulham wel met tien. Linksback Antonee Robinson werd na een stevige tackle op Azpilicueta met rood van het veld gestuurd.

Wanneer je denkt ongestraft weg te komen met een zware tackle... 🪓😯 pic.twitter.com/LbcRyhFcxm — Play Sports (@playsports) January 16, 2021

Zucht van opluchting

Na de koffie ging Chelsea gewoon door op zijn aanvallend elan. Het bleef het doel van Fulham bestoken, waarvoor het een kwartier voor het einde eindelijk werd beloond. Mason Mount benutte goed een rebound en trapte de Blues met een hard schot verdiend op voorsprong. Frank Lampard slaakte een zucht van opluchting.

Hierna kwam de overwinning van Chelsea niet meer in gevaar. De club uit Londen bevindt zich zo weer onder de mensen in de Premier League. Het staat nu op een zevende plaats met 29 punten. Dat zijn er slechts vier minder dan Liverpool, de tweede in de stand. Of hoe de Premier League dit jaar ongemeen spannend is.

