Brighton kan met Leandro Trossard en ingevallen Percy Tau na negen duels zonder zege nog eens winnen

Brighton & Hove Albion heeft zaterdag een kostbare 0-1 zege geboekt bij Leeds United. Leandro Trossard was bij de bezoekers belangrijk in de opbouw naar het enige doelpunt van de wedstrijd. De Rode Duivel werd zeventien minuten voor tijd geblesseerd gewisseld voor Percy Tau, die Brighton eind december terughaalde van een uitleenbeurt aan Anderlecht.

Neil Maupay zorgde na zeventien minuten met een makkelijke intikker voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Het doelpunt werd voorafgegaan door een knap een-tweetje tussen Trossard en Alexis McAllister.

Voor Brighton was het een belangrijke overwinning. De Seagulls konden hun voorbije negen competitiewedstrijden niet winnen. Ze wonnen voor het laatst op 21 november, een 1-2 zege bij Aston Villa. De overwinning tegen Leeds is nog maar hun derde overwinning van het seizoen. In het klassement doen Trossard en co een goede zaak. Ze klimmen een plaatsje naar de zestiende plek en vergroten de kloof met Fulham, dat op de eerste degradatieplaats staat, voorlopig tot vijf punten. Fulham speelt later vandaag nog wel de Londense derby tegen Chelsea.