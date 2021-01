Youri Tielemans helpt Leicester City met twee assists aan zege tegen Southampton

Leicester City heeft zaterdagavond thuis met 2-0 gewonnen van Southampton. Bij Leicester stonden Youri Tielemans en Timothy Castagne de hele wedstrijd tussen de lijnen. Dennis Praet ontbrak met een blessure.

James Maddison opende de score voor de thuisploeg in de eerste helft. De 24-jarige middenvelder werd door Youri Tielemans goed in het straatje gestuurd en trapte de bal daarna hoog in doel. Maddison vierde zijn doelpunt met een amusante coronaproof viering.

Youri Tielemans z'n 1?e assist van het seizoen wordt coronaproof gevierd! ??? pic.twitter.com/HR9MLr6AcC — Play Sports (@playsports) January 16, 2021

In de allerlaatste minuut van de blessuretijd scoorde Harvey Barnes nog de bevrijdende 2-0 na een rake counter. De assist kwam opnieuw van Tielemans, al zijn zesde van het seizoen.

Leicester knoopt na twee gelijke spelen zo weer aan met een overwinning. The Foxes springen voorlopig naar de tweede plaats in het klassement. Ze volgen op één punt van leider Manchester United, dat zondag nog in actie komt in de topper tegen Liverpool. Southampton is achtste.