Liverpool won vlot de Engelse kraker tegen Tottenham (1-3), Toby Alderweireld zat op de bank en Divock Origi mocht invallen

Liverpool heeft voor het eerst in 2021 nog eens kunnen scoren in de Premier League en deed dat meteen drie keer. The Reds wonnen met 1-3 van Tottenham. Toby Alderweireld bleef bij The Spurs de hele wedstrijd op de bank, Divock Origi mocht in het slot invallen in het team van Jurgen Klopp. Liverpool wipt dankzij de zege naar de vierde plaats op vier punten van leider Manchester City. Tottenham blijft hangen op de zesde plaats.

De topper tussen Tottenham en Liverpool begon bijzonder aangenaam. Sadio Mané had al na twee minuten Liverpool op voorsprong moeten brengen, maar hij miste zijn schot. Nog geen minuut later mocht Son aan de overkant alleen richting doel draven na een knappe een-twee met Kane. Son miste niet, maar 1-0 werd het niet. De VAR keurde het doelpunt immers af omdat Son een hiel buitenspel stond.

Meteen daarna stuurde Kane bijna opnieuw Son weg, maar de pass was net niet goed genoeg. Son kreeg nog mogelijkheden op de 1-0, maar ofwel redde de keeper ofwel was de pass die hij kreeg net niet op maat. Dure foutjes zo zou op het einde van de wedstrijd blijken.

Aan de overkant was Mané de gevaarlijkste man. Lloris schudde een topsave uit zijn mouwen toen de doorgebroken Mané zijn teen tegen de bal zette. Niet enkel Lloris, maar ook de verdedigers moesten alles uit de kast halen om Mané van een doelpunt te houden. Een hele wedstrijd lang was hij een gesel voor de achterhoede van Tottenham.

Op slag van rust schoot Firmino Liverpool dan toch verdiend op voorsprong. Mané schotelde hem de 0-1 voor op een dienblaadje. De eerste goal voor Liverpool in de Premier League na 486 minuten en dus ook de eerste in 2021.

De hoop op een tegendoelpunt kelderde toen Kane direct na de rust werd vervangen. De Engelsman bleef tijdens de eerste helft eens lang liggen na een duel en werd allicht uit voorzorg of met een lichte blessure in de kleedkamer.

Opnieuw was er amper een minuut gespeeld of we kregen al een kans te zien. Het schot van Salah vloog net over. Een minuutje later testte Mané de reflexen van Lloris. In de rebound trapte Alexander Arnold de dubbele voorsprong voor Liverpool tegen de netten. 0-2 voor Liverpool.

De tirade van Mourinho langs de zijlijn had niet veel later effect. Hojbjerg krulde met de wreef van zijn voet de bal buiten het bereik van Alisson in doel. Plots zat Tottenham weer in de wedstrijd.

This is how the ball hits Firmino's arm in the build-up ?



In minuut 55 leek de wedstrijd dan toch gespeeld. Opnieuw was het Mané die een assist uitdeelde. Deze keer kon Salah profiteren. Hij schoot met zijn linker onhoudbaar de 1-3 binnen. De VAR strooide echter roet in het eten. In de fase voor het doelpunt was er handspel van Liverpool en dus werd het doelpunt afgekeurd.

Maar nog geen tien minuten later schoot uitblinker Mané Liverpool dan maar zelf naar de 1-3-zege. Na een goede voorzet van Alexander-Arnold ging Rodon, waarvoor Mourinho Alderweireld op de bank liet, in de fout. Mané profiteerde en krikte zo zijn statistieken in de Engelse competitie op tot zeven goals en vijf assists in negentien matchen.

Liverpool wipt dankzij de zege naar de vierde plaats in de stand van de Premier League en telt zo vier punten achterstand op leider Manchester City die wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Tottenham blijft hangen op de zesde plaats door de nederlaag.