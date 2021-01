Liverpool, met basisspeler Origi, wipt naar derde plaats in Premier League

Foto: Pool via REUTERS

Liverpool heeft op zondag met 1-3 op verplaatsing bij West Ham United gewonnen in een wedstrijd van de 21e speeldag in de Premier League. Divock Origi kreeg opnieuw het vertrouwen van Jürgen Klopp en speelde meer dan 80 minuten mee.

Zijn spitsbroer, de Egyptenaar Mohamed Salah, bracht Liverpool in de tweede helft op voorsprong met twee doelpunten (57. en 68.). Na de vervanging van Origi zette de Nederlander Georginio Wijnaldum de 0-3 op het scorebord. Pas in de slotminuten kon West Ham een doelpuntje meepikken via Craig Dawson (87.).

West Ham United had al negen wedstrijden niet meer verloren en blijft voorlopig knap vijfde in de stand. Liverpool springt over Leicester naar de derde plaats met 40 punten, op één punt van Manchester United en op vier punten van City. Het team van Kevin De Bruyne heeft bovendien één wedstrijd minder gespeeld.