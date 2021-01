Leicester City in eigen huis onderuit tegen Leeds, Timothy Castagne valt geblesseerd uit

Foto: Pool via REUTERS

Leicester City heeft zondagnamiddag op de 21e speeldag in de Premier League in eigen huis met 1-3 verloren van promovendus Leeds United.

Na dertien minuten klom de thuisploeg nochtans op voorsprong dankzij een treffer van Harvey Barnes, twee minuten later was alles weer te herdoen na de gelijkmaker van Stuart Dallas. Twintig minuten voor tijd zorgde Patrick Bamford voor de 1-2, zes minuten voor het einde van de reguliere speeltijd legde Jack Harrison de 1-3 eindstand vast. Bij Leicester City verschenen Youri Tielemans en Timothy Castagne aan de aftrap, Dennis Praet is er wegens een hamstringblessure niet bij. Tielemans speelde de hele wedstrijd, Castagne moest na 37 minuten geblesseerd naar de kant voor Ricardo Pereira.

Na de eerste competitienederlaag sinds medio december blijft Leicester City met 39 punten voorlopig op de derde plaats in de Premier League, maar ze kunnen wel voorbijgestoken worden door Liverpool (37 punten), op voorwaarde dat The Reds zondagavond de volle buit pakken op bezoek bij West Ham.

Zondagnamiddag pakte Chelsea de eerste driepunter onder zijn nieuwe coach Thomas Tuchel, die nadat hij had overgenomen van de ontslagen Frank Lampard op een gelijkspel was blijven steken tegen Wolverhampton Wanderers. Op Stamford Bridge bleek Burnley net een maatje te klein: 2-0 was het verdict, na doelpunten van César Azpilicueta en Marcos Alonso.