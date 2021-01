Manchester United laat opnieuw punten liggen: duel met Arsenal levert geen goals op

Manchester United heeft voor de tweede keer deze week punten laten liggen in de Premier League. Nadat het afgelopen woensdag verrassend verloor van rode lantaarn Sheffield United, kon het nu ook niet winnen op bezoek bij Arsenal. Het werd 0-0 in het Emirates Stadium.

In de eerste helft vielen nauwelijks kansen te noteren, maar de beste twee waren wel voor de bezoekers. Fred en Bruno Fernandes slaagden er allebei echter niet in om de netten te vinden. Vroeg in de tweede helft versierde ook Arsenal een eerste goeie kans, maar Willian verkwanselde die. Halverwege de tweede helft raakte Lacazette de lat. In de slotfase kreeg Edinson Cavani namens Manchester United nog een unieke kans op de 0-1, maar de Uruguayaan miste nipt. Zo bleef het 0-0.

Manchester United blijft tweede met 41 punten en staat 3 eenheden achter stadsrivaal Manchester City, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. City won eerder op de dag zelf nipt met 1-0 van Sheffield United. Gabriel Jesus scoorde na 9 minuten de enige goal van de partij.