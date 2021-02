Pascal Struijk gaat met Leeds onderuit tegen Everton

Pascal Struijk, de Nederlandse verdediger die nadat hij benaderd werd door Roberto Martinez een Belgisch paspoort aangevraagd heeft met het oog op de Rode Duivels, heeft woensdag met zijn club Leeds met 1-2 verloren van Everton. De verdediger kwam zelf halfweg de eerste helft dicht bij een doelpunt, maar zag zijn kopbal gered worden door Everton-doelman Olsen.

The Toffees kwamen al vroeg op voorsprong via Gylfi Sigurdsson en zaten op slag van rust helemaal op rozen na de 0-2 van Dominic Calvert-Lewin. Na rust vocht Leeds terug, maar meer dan de aansluitingstreffer van Raphina zat er niet in ondanks een paar gemiste kansen in een zenuwachtige slotfase.

Door de nederlaag blijft Leeds elfde in de Premier League. Everton is zesde.