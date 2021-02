Twee domme rode kaarten en knal van afstand leiden Arsenal naar slachtbank tegen Wolverhampton en Dendoncker

Invaller Leander Dendoncker heeft dinsdagavond met Wolverhampton met 2-1 gewonnen van Arsenal. The Gunners waren nochtans op voorsprong gekomen na een prima goal van Nicolas Pepe, maar rode kaarten voor David Luiz en doelman Bernd Leno en een heerlijke poeier van Joao Moutinho deden de match nog kantelen.

Luiz had op slag van rust een penaltyfout gemaakt, waarop Ruben Neves the Wolves langszij had getrapt. Vlak na rust sloeg de thuisploeg opnieuw toe via Joao Moutinho. De Portugees trapte vanop een kleine dertig meter keihard via de paal binnen.

Alsof Arsenal nog niet genoeg in de puree zat, deed doelman Bernd Leno er nog een schepje bovenop. De Duitser was eerst op een lange bal, maar verwerkte die toen zo onhandig dat hij het leer raakte met zijn hand en ook uitgesloten werd.

Arsenal moest de match volmaken met negen man. The Gunners blijven op de tiende plek staan in de Premier League. Wolverhampton is dertiende.