José Mourinho verliest met Tottenham in eigen huis van ex-ploeg Chelsea

Thomas Tuchel heeft met Chelsea de scalp genomen Tottenham. Chelsea domineerde de eerste helft, maar kon enkel scoren via een penalty. Jorginho zette de elfmeter om. In de tweede helft kwam Tottenham wat meer opzetten, maar Chelsea kon de voorsprong vasthouden. The Blues wonnen zo met een zuinige, maar verdiende 0-1 van The Spurs. Toby Alderweireld speelde de hele wedstrijd.

In de 22ste minuut werd de overmacht van Chelsea bekroond met een penalty. Dier maakte een foutje op Werner en de scheids wees naar de stip. Jorginho mocht de elfmeter omzetten en deed dat feilloos. 0-1 voor de troepen van Thomas Tuchel.

Even later kreeg Chelsea wel een opdoffer te verwerken toen Thiago Silva geblesseerd van het veld moest. Ook Tottenham zag met Dier een speler geblesseerd afhaken. De tol van het drukke programma?

Als we het spelbeeld bekijken, leek toch vooral Tottenham daar last van te hebben. Chelsea was in de eerste helft de enige ploeg die iets probeerde. Tottenham, zonder de geblesseerde Kane, zette daar niets tegenover, behalve dan een kansje van Aurier. Het is niet dat Chelsea echt heel veel kansen verzamelde, maar verdiend was de 0-1-voorsprong wel.

Ook in de tweede helft was Chelsea de betere ploeg. Werner, Kovacic en Mount hadden de 2-0 aan de voet, maar troffen allemaal naast. Lloris zat er af en toe ook goed tussen en hield Tottenham zo in de wedstrijd na de rust.

Naarmate de tweede helft vorderde, ging Tottenham wel meer en meer op zoek naar de gelijkmaker. Vinicius kopte de 1-1 nipt naast en zo kwam er geen tegendoelpunt meer. Chelsea springt dankzij de overwinning naar de zesde plaats. Tottenham staat achtste na de derde nederlaag op een rij. Voor het eerst in zijn carrière verliest Mourinho twee thuiswedstrijden in de competitie na elkaar.