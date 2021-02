Liverpool gaat op eigen veld zwaar onderuit tegen Manchester City na blunders van doelman Alisson

Liverpool lijkt de hoop op een nieuwe Engelse landstitel definitief in de koelkast te mogen opbergen. The Reds gingen op het eigen Anfield Road pijnlijk met 1-4 onderuit, onder meer na twee blunders van keeper Alisson. Liverpool staat na 10 punten achter de Citizens, die ook nog een wedstrijd minder hebben gespeeld.

Het treffen tussen Liverpool en Manchester City was er één dat zomaar eens van cruciaal belang zou kunnen zijn in de Engelse titelstrijd. Vooraf leidde Manchester City de stand met twee punten voorsprong op stadsgenoot Manchester United, vier op Leicester City en al zeven op regerend landskampioen Liverpool. Bovendien heeft Man City ook nog een inhaalwedstrijd tegoed. Voor Liverpool was winnen dus een absolute must.

Beide teams leken de ernst van deze partij te beseffen, want in de beginfase tastten de twee Engelse grootmachten elkaar nog wat af. Pas halverwege de eerste helft kwam de eerste echt grote kans er. Die was voor Liverpool: Alexander-Arnold zwiepte de bal voor doel, Mané kopte van dichtbij hoog over. Even later was het opnieuw bijna raak voor The Reds toen Firmino het probeerde: Ederson moest alles uit de kast halen om zijn netten schoon te houden.

Gündogan mist vanaf de stip

De beste kans van de eerste helft kwam kort daarna op naam van de bezoekers. Na een fout van Fabinho kreeg Manchester City een penalty toegewezen. Ilkay Gündogan was de aangewezen man, maar net zoals Kevin De Bruyne in de heenmatch miste Gündogan zijn elfmeter. De knal van de Duitser zoefde net over de deklat. Zo bleef het dus 0-0, en dat was meteen ook de ruststand.

Kort na de pauze was het dan toch raak voor City. Na een schot van Foden slaagde Gündogan er via de rebound in om te scoren. Zo maakte de Duitser zijn penaltymisser meteen goed: 0-1. Liverpool reageerde meteen via een schot van Curtis Jones, maar die zag zijn poging afgeblokt worden. Kort daarna lukte de gelijkmaker wel na een penaltyfout van Ruben Dias: Mohamed Salah maakte er vanaf de stip 1-1 van.

Wie dacht dat Liverpool na de gelijkmaker gewoon door zou stomen, kwam echter bedrogen uit. Manchester City stak een tandje bij en zag de 1-2 na tussenkomst van de VAR afgekeurd worden wegens buitenspel. Meteen daarna deed Liverpool-keeper Alisson zichzelf de das om door de bal recht in de voeten van Foden te spelen. Het jonge City-talent legde af naar Gündogan, die zijn tweede van de avond maakte.

Naar de slachtbank

Het bleek de doodsteek voor Liverpool, dat na de 1-2 genadeloos naar de slachtbank werd geleid. Amper drie minuten later stond het immers al 1-3 na alweer een slechte bal van Alisson: dit keer leverde hij zomaar in bij Bernardo Silva, die de bal op het hoofd van Sterling schilderde. De ex-speler van Liverpool miste niet.

Waar is Alisson in hemelsnaam mee bezig? Het staat inmiddels 1-3 in het voordeel van Manchester City. #LIVMCIpic.twitter.com/njVLFRBv4Y — FC Afkicken (@FCAfkicken) February 7, 2021

Nog eens zeven minuten later zette Foden de puntjes op de i met een geweldige actie die hij zelf op fabuleuze wijze afrondde: 1-4 was meteen ook de eindstand.

De posterboy van @ManCity legt de eindstand vast op fenomenale wijze! ???? pic.twitter.com/6lNZKlKf7D — Play Sports (@playsports) February 7, 2021

City lijkt Liverpool zo de genadeslag toegediend te hebben wat de Engelse titelstrijd betreft, want nu staat de ploeg van Kevin De Bruyne - die nog steeds geblesseerd is - al 10 punten voor op Liverpool, dat vierde is. Eerste achtervolgers Manchester United en Leicester City volgen ook al op respectievelijk vijf en zeven punten, en dat terwijl Man City nog een inhaalwedstrijd moet spelen.