Bruno Fernandes scoort pareltje voor Manchester United, dat in 95ste minuut zege nog weggeeft tegen Everton

Manchester United heeft de voorlopige leidersplaats in de Premier League laten liggen. The Mancunians leken in het eigen Old Trafford op weg naar een zege tegen Everton, maar slikten diep in de blessuretijd nog de gelijkmaker: het werd 3-3. Bruno Fernandes baarde opzien door op slag van rust een geweldig doelpunt te scoren.

Manchester United en Everton maakten er een rustig begin van. Halverwege de eerste helft was het bij de eerste echt grote kans ook meteen raak. Marcus Rashford zette voor vanop de linkerflank, en via het hoofd van Edinson Cavani stond het 1-0.

Kort voor de rust dreigde United opnieuw. Eerst via Fred, die de 2-0 maar net naast mikte. Twee minuten later was het wel prijs, en hoe. Bruno Fernandes kreeg alle ruimte en knalde de bal vanaf het randje van de zestien op briljante wijze in het dak van het doel. Een schitterend doelpunt van de Portugees, waardoor de thuisploeg met een dubbele voorsprong de kleedkamer in kon.

Meteen na de rust verspeelde Manchester United zijn goede uitgangspositie. Abdoulaye Doucoure scoorde al na enkele minuten de aansluitingstreffer, en nog eens drie minuten later gaf diezelfde Doucoure de assist voor de gelijkmaker van James Rodriguez. Een uppercut vanjewelste voor Man U, dat zich daarna wel snel weer in de wedstrijd knokte.

Everton-keeper Robin Olsen had eerst een prima redding in huis op een knal van Rashford, maar enkele minuten later moest de Zweed zich toch een derde keer gewonnen geven. Shaw zwiepte een vrije trap voor doel, McTominay werkte met het hoofd de 3-2 tegen de netten. Rashford had kort daarna de 4-2 aan de voeten, maar schoot ver naast.

Everton gaf zich intussen nog niet gewonnen. Lucas Digne knalde de bal kort voor het ingaan van de blessuretijd tegen de paal. Diep in de blessuretijd zorgde Dominic Calvert-Lewin dan toch nog voor de gelijkmaker, op een vrije trap van Michael Keane: de jonge spits kopte staalhard binnen. Eindstand: 3-3.

United laat door de late gelijkmaker na om terug naast stadsgenoot Manchester City aan kop van het klassement te komen. Man City heeft nu 47 punten: dat zijn er twee meer dan United, en bovendien hebben de Citizens twee wedstrijden minder gespeeld. Leicester City kan op gelijke hoogte van Man United komen als het zondag wint op bezoek bij Wolves.