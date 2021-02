Chelsea pakt derde zege op rij onder nieuwe coach Thomas Tuchel ondanks vreselijke blunder van verdediger

Chelsea staat na speeldag 23 weer in de top vijf van de Premier League. The Blues gingen met 1-2 winnen op bezoek bij Sheffield United, de laatste in de stand, en naderen zo zelfs tot op één puntje van nummer vier Liverpool.

De verplaatsing naar Sheffield United beloofde allesbehalve een walk in the park te worden voor Chelsea. Hoewel het nog steeds de rode lantaarn draagt na een bijzonder slechte heenronde, is Sheffield immers aan een opmars bezig: het won drie van zijn vorige vijf wedstrijden. Aan Chelsea om zich niet in de laatste te verslikken.

Sheffield leek na een klein kwartier voetballen een penalty toegewezen te krijgen, maar na tussenkomst van de VAR ging dat feestje niet door. In plaats daarvan viel het openingsdoelpunt aan de overzijde, zo’n halfuur later: Mason Mount scoorde net voor de rust de 0-1. Die voorsprong werd vroeg in de tweede helft uitgewist door een blunder van Antonio Rüdiger, die de bal pardoes voorbij zijn eigen doelman schoot. Pijnlijk detail: het was de eerste tegengoal die het team slikte onder nieuwe coach Thomas Tuchel.

Gelukkig voor Chelsea kwam er enkele minuten later een unieke mogelijkheid om opnieuw op voorsprong te krijgen. Timo Werner versierde, met een beetje hulp van de VAR, een strafschop. Jorginho aarzelde niet en bracht de score op 1-2. Voor Chelsea was het daarna een koud kunstje om die voorsprong tot het einde vast te houden.

In de stand komt Chelsea zo op een gedeelde vijfde plek met West Ham United: beide teams tellen 39 punten. Chelsea lijkt met een 10 op 12 onder zijn nieuwe trainer ook perfect in staat om nog verder te klimmen, zeker nu het op amper één puntje van landskampioen Liverpool staat. The Reds kregen eerder op de avond een pak rammel van Manchester City. City leidt de competitie met 50 punten en heeft ook nog een inhaalmatch tegoed.