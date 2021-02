Arsenal heeft voor de tweede keer op enkele dagen verloren in de Premier League. Op bezoek bij Aston Villa stond het al na minder dan twee minuten op achterstand door een afgeweken schot van Ollie Watkins van dichtbij. Ex-Club Brugge-doelman Mat Ryan, die zijn debuut vierde bij Arsenal door de schorsing van nummer één Bernd Leno, was kansloos. The Gunners pakken zo één op negen en dreigen de komende wedstrijden nog meer te zakken in het klassement dan de huidige tiende plek.