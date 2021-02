Mbaye Diagne scoort twee keer tegen Tottenham… en ziet ze allebei afgekeurd worden voor buitenspel

Mbaye Diagne, vorig seizoen nog de enfant terrible van Club Brugge, beleefde zondag niet zijn meest gelukkige match. De Senegalees, die sinds deze winter uitgeleend wordt aan West Brom, trof twee keer raak tegen Tottenham Hotspur maar zag allebei de goals terecht afgekeurd worden voor buitenspel. Daardoor ging zijn ploeg met 2-0 onderuit en blijft West Brom op een degradatieplek staan.

Eerder op de middag was Diagne ook al een doelpunt ontzegd door een prima keepende Hugo Lloris bij Tottenham. De man die eerder dit seizoen toch weer negen doelpunten voor Galatasaray had laten optekenen, vierde op 30 januari zijn debuut voor zijn nieuwe club door meteen een assist te geven in het 2-2-gelijkspel tegen Fulham.

Harry Kane en Son Heung-min waren de doelpuntenmakers voor Tottenham. Bij The Spurs, dat na een nul op negen voor het eerst weer eens kon winnen, speelde Toby Alderweireld de hele match mee.