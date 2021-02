Leicester City keert topper tegen flaterend Liverpool in het slot helemaal om dankzij drie goals in zeven minuten

Leicester City heeft titelverdediger Liverpool een nieuwe uppercut bezorgt in de Premier League. Met Youri Tielemans 87 minuten op het veld boog Leicester City een 0-1-achterstand in het slotkwartier om in een 3-1-overwinning. De thuisploeg scoorde drie keer in zeven minuten tegen een stuntelende Liverpool-defensie en wipt voorlopig over Manchester United naar de tweede plek. Liverpool telt nu zes punten minder dan Tielemans en co en kan dit weekend uit de top-zes donderen.

Alle doelpunten in het King Power Stadium vielen na de rust. Mo Salah opende na 67 minuten de score voor na een prachtige assist met de hak van Firmino (zie video lager). Liverpool leek zo nog eens op een broodnodige driepunter af te stevenen, maar over een periode van zeven minuten trokken The Foxes de scheve situatie nog helemaal recht met drie doelpunten.

Firmino's inzending voor de 'assist van het jaar'! ?? pic.twitter.com/QPxbxgvqkW — Play Sports (@playsports) February 13, 2021

Twaalf minuten voor affluiten zorgde goudhaantje James Maddison met een vrije trap die gecheckt moest worden door de VAR voor de gelijkmaker. Drie minuten mocht topschutter Jamie Vardy de bal in een leeg doel leggen nadat hij profiteerde van een misverstand tussen doelman Alisson en de debuterende centrale verdediger Ozan Kabak op een lange bal van Youri Tielemans. Nog eens vier minuten later zette Harvey Barnes de 3-1 eindstand op het scorebord en mocht Tielemans gaan rusten.

Dennis Praet en Timothy Castagne waren er wegens blessures nog niet bij. Bij Liverpool was Divock Origi in de aanloop naar de wedstrijd uitgevallen met een kwetsuur aan de hamstrings. De Rode Duivel stond dan ook niet op het wedstrijdblad bij het door kwetsuren geteisterde Liverpool, dat na een nul op negen dreigt verder weg te zakken in het klassement. Met veertig punten staat de Engelse kampioen nog op de vierde plaats, maar die dreigen ze te verliezen aan Chelsea en West Ham, en ook Everton heeft de stadsgenoot intussen in het vizier. Als Manchester City zaterdagavond de drie punten pakt in de topper tegen Tottenham is de kloof met de leider dertien punten en mogen de titelambities stilaan de kast in.

Leicester City knoopt na het puntenverlies tegen Wolverhampton weer aan met de zege en klimt met 46 punten naar een voorlopige tweede plaats. Manchester United is met een match minder derde, met één punt minder. De Mancunians gaan zondagnamiddag op bezoek bij West Brom.