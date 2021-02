Kandidaat-Rode Duivel Pascal Struijk scoort tegen Arsenal, dat toch wint dankzij hattrick van Pierre-Emerick Aubameyang

Arsenal heeft vlotjes de maat genomen van Leeds United. De Gunners wonnen in het eigen Emirates Stadium met 4-2 van de promovendus. Pascal Struijk, die mogelijk volgende maand Rode Duivel wordt, stond bij de bezoekers de hele match tussen de lijnen én scoorde.

Leeds moest al snel achtervolgen in het Emirates Stadium, want Pierre-Emerick Aubameyang trapte Arsenal al na 13 minuten op voorsprong met een geweldige actie. De Gabonees tekende net voor de pauze ook voor de tweede treffer, al was die iets makkelijker: Aubameyang scoorde de 2-0 vanaf de penaltystip.

Hector Bellerin legde op slag van rust ook de 3-0 tegen de netten na een assist van zijn landgenoot Ceballos. Er kon Arsenal dus na de eerste helft niet veel meer overkomen. En toen Aubameyang meteen na de rust zijn derde van de avond maakte, leek het helemaal over en uit te zijn voor de bezoekers.

Toch knokte Leeds zich nog enigszins terug in de match na de 4-0. Niemand minder dan verdediger Pascal Struijk zorgde voor de eerredder door op een hoekschop met een ware buffelstoot uit te pakken.

Een boom van een vent, die Pascal Struijk! ???? pic.twitter.com/ug4TbF8qEz — Play Sports (@playsports) February 14, 2021

Bondscoach Roberto Martinez zal de rake kopbal alvast graag gezien hebben: Struijk heeft de Nederlandse nationaliteit, maar is in Deurne geboren en vroeg onlangs een Belgisch paspoort aan. Mogelijk wordt de 21-jarige centrale verdediger volgende maand door Martinez opgeroepen voor de WK-kwalificatiematchen van de Rode Duivels tegen Wales en Tsjechië.

Arsenal wipt over Leeds

Na de eerredder van Struijk slaagde Leeds er nog in om een tweede goal in het mandje te leggen. Costa zorgde halverwege de tweede helft voor de 4-2, maar verder zou Leeds niet meer komen in het resterende kwart van de match.

Arsenal wipt dankzij de overwinning over Leeds naar de tiende plek in de stand: de Gunners hebben nu 34 punten, twee meer dan Leeds. Arsenal staat vijf punten achter stadsgenoot Chelsea, dat de vijfde plek in handen heeft. Die plaats geeft recht op het laatste Europese ticket. Chelsea komt maandag nog in actie tegen Newcastle.